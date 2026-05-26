Иран: Вървим към цена на петрола от $ 200 (Обзор)

Техеран поиска от Тръмп да отпусне замразени 24 млрд. долара, които са на Ислямската република

Докато САЩ продължават своите военни авантюри в Близкия изток и близо до Иран, споразумение е изключено. Това заяви говорителят на Централния оперативен щаб на иранските въоръжени сили Ебрахим Золфагари след американските удари в Южен Иран. Според него Вашингтон многократно е показвал, че разбира само от сила, и предупреди света, че трябва да се подготви за покачване на цените на петрола до над 200 долара за барел.

Ройтерс съобщи, че американските удари в понеделник срещу Иран са довели до покачване на фючърсите на суровия петрол “Брент” с повече от 1% в ранната азиатска търговия до 97,32 долара.

В понеделник военното командване на САЩ обяви, че бомбардировките са били насочени към ракетни обекти и лодки на Техеран, които се опитват да поставят мини в Ормузкия проток. От иранската Революционна гвардия разкриха, че са свалили дрон на Вашингтон и са стреляли по негов изтребител, който бил нарушил въздушното пространство на Ислямската република.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че сделка между двете страни все още е възможна.

“Ще видим дали можем да постигнем напредък. Мисля, че има много разговори напред-назад относно конкретен текст в първоначалния документ, така че ще отнеме няколко дни”, каза той. Рубио подчерта, че Ормузкият проток трябва и ще бъде отворен по един или друг начин.

Според западни издания водещите преговарящи на Техеран са поискали от Доналд Тръмп да бъдат отпуснати замразени средства на Иран в размер на 24 млрд. долара, за да се сложи край на войната.

Държавните медии на Ислямската република съобщиха, че настояването е било отправено на среща в Катар в понеделник. Поне половината от въпросните средства трябва да бъдат предоставени в момента на подписването на меморандум за разбирателство със САЩ. Остатъкът трябва да бъде преведен в рамките на шест месеца.

Режимът също така публикува изявление, в което предупреди, че всяко нарушение на примирието от страна на Вашингтон или неговите съюзници ще доведе до решителни ответни мерки.

