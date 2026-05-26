Безпилотен автобус катастрофира едва час след като започна да превозва пътници (Видео)

Безпилотен автобус катастрофира едва час след като започна да превозва пътници

В шведския град Гьотеборг безпилотен автобус катастрофира едва час след като започна да превозва пътници, съобщи организаторът на обществения транспорт в града. След инцидента автобусът, произведен от турската компания Karsan, е бил незабавно свален от маршрута.

„Автобусът спря рязко и в него се удари трамвай", разказа представителят на транспортната компания Västtrafik Патрик Чи. По думите му при инцидента няма пострадали.

От компанията уточняват, че превозното средство не е било напълно автономно. Зад волана е имало шофьор, който е следял движението и е бил готов при необходимост да поеме управлението.

Шведската обществена медия SVT публикува кадри от мястото на катастрофата. На видеото се виждат щетите по задната част на автобуса, както и предупредителен надпис над мястото на удара: „Спазвайте дистанция! Автобусът може да спре рязко".

Обстоятелствата около инцидента тепърва ще бъдат изяснявани. През последните години автономният обществен транспорт все по-активно навлиза в градския трафик по света.

