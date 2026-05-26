Чехия освободи руския духовник, в чиято кола бе намерена дрога, след като Москва скръцна със зъби

Чешките власти освободиха без повдигнати обвинения руския православен духовник, който бе задържан преди няколко дни заради открити в автомобила му контейнери с бяло прахообразно вещество, предадоха Ройтерс и БТА.

Митрополит Иларион, който между 2009 г. и 2022 г. е ръководил отдела за външни отношения на Руската православна църква, отрече да има нещо общо с веществата, заради които бе задържан, и обвини полицията, че не е спазила надлежните процедури при претърсването на превозното средство.

Духовникът, чието светско име е Григорий Алфеев, днес потвърди в социалната платформа Телеграм, че криминалистична експертиза е установила, че веществото, открито в колата му, е забранено от закона.

Малко преди да бъде оповестена новината за освобождаването на митрополит Иларион, руското външно министерство заяви, че е извикало ръководителя на дипломатическата мисия на Чехия в Москва, за да изрази протеста си срещу ареста на духовника и настояването си за незабавното му освобождаване.

Според агенция Интерфакс Руската православна църква е освободила Иларион от длъжността ръководител на епархията на Будапеща и Унгария през 2024 г. Решението е било взето във връзка с обвинения в "сексуален тормоз и пристрастност към разкош", пише още Интерфакс. След това Иларион е изпратен да служи в църквата "Свети Петър и Павел" в Карлови Вари, в Северозападна Чехия.

Говорителка на Националния център за борба с наркотиците към чешката полиция в понеделник заяви, че колата на руския духовник е била претърсена след постъпил анонимен сигнал. Говорителката отказа да отговори на въпроса дали в превозното средство е било открито някакво съмнително вещество и отбеляза, че разследването по случая продължава.