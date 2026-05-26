Израелските сили за отбрана разширяват на наземните си операции в Южен Ливан

Медиите в Израел съобщиха днес, че Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) са разширили наземните си операции в Южен Ливан отвъд "жълтата линия" - очертана от Израел демаркационна линия, която бележи зона от около десет километра във вътрешността на Южен Ливан, където израелската армия продължава операциите си. В съобщенията не се дават допълнителни подробности за мащаба на настъплението.

По-късно представител на израелската армия потвърди, че Израел разширява наземните си операции отвъд "жълтата линия", като има за цел да "премахне преките заплахи" за гражданите и военнослужещите.

Най-новата ескалация на напрежението последва изявлението на израелския премиер Бенямин Нетаняху, в което той заяви, че е одобрил нанасянето на по-интензивни удари срещу "Хизбула" в различни части на Ливан, отбелязва АП.

Междувременно израелски представител на службите за сигурност, който пожела да запази анонимност, заяви, че израелските сили са мобилизирали допълнителен батальон за операциите си в Ливан.

Израелските сили влязоха в сблъсък с бойци на подкрепяното от Иран ливанско шиитско движение "Хизбула" по протежението на стратегическата река Литани в Южен Ливан, докато израелските войски се опитаха да настъпят по на север - само три дни преди делегациите на Израел и Ливан да се срещнат за преки преговори във Вашингтон, предадоха Асошиейтед прес и БТА.

Постигнатото по-рано примирие с всеки изминал ден изглежда все по-нищожно, което затрудни усилията за постигане на по-широк мир в конфликта с Иран, тъй като Техеран иска прекратяването на военните действия да обхване и Ливан.

Река Литани представлява де факто граница в Ливан, като големи райони на юг от нея са под контрола на израелските военни, въпреки примирието, договорено с посредничеството на Вашингтон, което е в сила от повече от месец.

Израелската армия съобщи, че през изминалата нощ е нанесла удари срещу над 100 цели, свързани с "Хизбула", в южната част на Ливан и долината Бекаа в Южен Ливан, като посочи, че са били набелязани складови съоръжения, командни центрове и пунктове за наблюдение, използвани за нападения срещу израелски военнослужещи и жители на Северен Израел.

При един от ударите, поразил град Машгара в Източен Ливан, загинаха 12 души, сред които няколко от членовете на едно семейство, съобщи ливанската Национална новинарска агенция (ННА).

През последните дни Израел засили ударите си срещу град Набатие и околностите му, разположени непосредствено на север от река Литани. По-рано днес израелските сили издадоха предупреждение към жителите на града, че ще извършат въздушни атаки, и им препоръча да напуснат района.