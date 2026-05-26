Русия: САЩ не издадоха виза на наш зам.-министър за заседание на ООН

Посланикът на Русия в ООН Василий Небензя Снимка: Twitter/@kocovich

Постоянният представител на Русия при ООН Василий Небензя заяви днес, че САЩ не са издали виза на руския заместник-министър на външните работи Александър Алимов, който е трябвало да присъства на заседание на Съвета за сигурност на световната организация в Ню Йорк, предадоха Ройтерс и БТА.

Небензя определи това като неспазване на американските задължения по силата на Споразумението за централата на ООН.

Постоянният представител на Русия направи изявлението по този въпрос по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН, председателствано от китайския министър на външните работи Ван И. На това заседание е трябвало да присъства и Алимов.

За момента Държавният департамент на САЩ не е коментирал изявлението на Небензя.

