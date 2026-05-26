Иран отмени частично блокирането на интернета

Иран отмени частично блокирането на достъпа до интернет в страната, което продължи повече от два месеца, предаде ДПА, позовавайки се на данни, предоставени от организации, проследяващи достъпа до интернет в световен мащаб.

Организацията "Нетблокс" (Netblocks), която следи за случаи на прекъсване на достъпа до интернет в целия свят, заяви в социалната платформа Екс, че това е било "най-дългото общонационално спиране на интернет в съвременната история", като Иран е бил почти напълно откъснат от международните мрежи в продължение на 2093 часа.

Организацията предупреди, че все още не е ясно дали възстановяването ще бъде постоянно.

Данните на американската компания за интернет инфраструктура "Клаудфлеър" (Cloudflare) също показаха ръст в онлайн трафика в сравнение с предходните седмици.

Ирански източници съобщиха, че вчера президентът на Иран Масуд Пезешкиан е наредил блокирането на достъпа до интернет да бъде отменено, макар да не беше посочен план за пълното му възстановяване, информира БТА.

В средата на май иранските медии съобщиха за възможно отменяне на забраната за достъп на 5 юни.

От началото на конфликта с Израел и САЩ на 28 февруари иранските власти блокираха почти изцяло достъпа до интернет в страната. Така по-голямата част от иранците имат достъп само до ограничена вътрешна мрежа - интранет, която предлага единствено одобрено от държавата онлайн съдържание. Блокирането доведе до значителни икономически и социални последствия.

Интернетът в Иран е обект на строга цензура дори и в мирно време. Редица уебсайтове и приложения са с блокиран достъп, а интернет потребителите разчитат на скъпи VPN услуги, за да имат достъп до социалните мрежи. В повечето случаи обаче връзката често е бавна и ненадеждна.