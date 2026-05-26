Чехия е дала на Украйна около 1 млн. снаряда от началото на годината

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украйна е получила около 1 млн. снаряда с голям калибър по линия на чешката инициатива за предоставяне на боеприпаси на Киев от началото на тази година, заяви министерството на отбраната на Чехия, цитирано от Ройтерс.

Новината бе оповестена, след като преди няколко месеца инициативата бе почти напълно преустановена от новоизбраното чешко правителство.

Програмата бе създадена през 2024 г., когато Украйна разполагаше със значително по-малко артилерийски снаряди от Русия.

По официални данни през 2024 г. чешката програма е осигурила около 1,5 млн. снаряда на Украйна, а през следващата година броят им се е увеличил до 1,8 млн. снаряда, информира БТА.

Инициативата бе пред закриване, след като през декември встъпи в длъжност новото чешко правителство, оглавявано от Адрей Бабиш. Чуждестранните партньори на Киев оказаха натиск върху кабинета на Бабиш, в който има антиукраински настроения, и в крайна сметка реализацията на проекта продължи.

Британският в. „Файненшъл таймс“ вчера обаче съобщи, че след идването на власт на новото правителство в Прага, броят на чуждестранните донори е намалял наполовина.

Чешкото министерство на отбраната заяви, че от началото на тази година Киев е получил около 500 000 снаряда - приблизително същия брой, който бе осигурен на Украйна и през първите пет месеца на 2025 г. Като се имат предвид сроковете за изпълнение, най-новата партида включва снаряди, които са били договорени в рамките на предишно финансиране.

Чешкото отбранително ведомство заяви в отговор на отправено от Ройтерс запитване, че на този етап се очаква доставката на около 1 млн. снаряда с голям обсег „чрез всички валидни механизми, включени в инициативата“.

„Става въпрос за боеприпаси, за които вече са сключени договори и които ще бъдат доставени до края на тази година“, поясни министерството.

В инициативата влизат страни като Дания, Нидерландия, Германия, както и чешки посредници, които търсят възможности за закупуването на снаряди от производители от целия свят.

Инициативата включва и механизми за по-малки двустранни споразумения и директни доставки за Украйна. Част от финансирането идва от лихви и приходи, генерирани от замразени руски активи.