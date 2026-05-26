Украинският вътрешен министър: Между 70 и 100 цивилни умират седмично заради руските атаки

Между 70 и 100 цивилни жертви седмично има в Украйна в резултат на руски атаки Снимка: Pixabay

Между 70 и 100 цивилни жертви седмично има в Украйна в резултат на руски атаки, заяви украинският министър на вътрешните работи Игор Клименко, цитиран от Укринформ.

"Основното, за което трябва да говорим, е опазването на живота и здравето на нашия народ и нашите деца. Всяка седмица губим между 70 и 100 цивилни граждани. Те биват убивани при атаки с дронове, балистични ракети, крилати ракети и бомби", каза Клименко и подчерта, че гарантирането на сигурността в местните общности остава едно от най-неотложните предизвикателства пред украинските власти.

Министърът посочи още, че информация за наличността, състоянието и разстоянието до най-близките бомбоубежища е интегрирана в мобилното приложение Diia, пише БТА. 

Клименко добави, че Украйна е актуализирала държавните строителни стандарти, като инвеститорите вече са задължени да предвиждат бомбоубежища при проектирането на жилищни и инфраструктурни обекти. По думите му изграждането на такава защитна мрежа е от критично значение, особено за общностите в близост до границата.

