Сирийските власти откриха нови останки от програмата за химически оръжия на Башар Асад

Сирийските власти са открили още останки от тайната програма за химически оръжия на управлявалия дълги години бивш президент на Сирия Башар Асад, включително суровини и боеприпаси, подобни на тези, използвани за смъртоносни газови атаки по време на продължилата над десетилетие гражданска война в страната, предаде Ройтерс, позовавайки се на официален представител в Дамаск.

Властите в Сирия са задържали също така 18 души, заподозрени за предполагаемо участие в програмата за химически оръжия на Асад, включително висши военни, политически представители и технически служители, съобщи експертът правозащитник Мохамад Катуб, постоянен сирийски представител в Организацията за забрана на химическите оръжия (ОЗХО) в Хага, пише БТА.