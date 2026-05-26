Путин ще обсъди желанието на Армения да се присъедини към ЕС на визитата си в Казахстан

Руският президент Владимир Путин ще пристигне утре на тридневна визита в Казахстан, където ще участва в среща на регионален икономически съюз и ще обсъди желанието на Армения да се присъедини към ЕС, предадоха Франс прес и БТА.

Съветникът на Кремъл по въпросите на външната политика Юрий Ушаков заяви, че руският лидер ще бъде придружаван от делегация от около 30 висши държавни служители, сред които и външният министър Сергей Лавров.

Ушаков поясни на пресконференция, че президентът Путин ще обсъди амбициите на Ереван да се присъедини към Евросъюза. Руският лидер ще говори по този въпрос в петък на среща на Евразийския икономически съюз (ЕИС), в който влизат страни от бившия Съветски съюз, включително Армения.

Президентът Путин ще участва в заседанието, заедно с колегите си от Казахстан, Беларус и Киргизстан - Касъм-Жомарт Токаев, Александър Лукашенко и Садир Жапаров. Армения ще бъде представлявана от един от своите вицепремиери, посочи Ушаков.

"Владимир Путин многократно подчерта, че не е възможно (Армения) да членува едновременно в два (икономически) съюза. Няма да стане", добави външнополитическият съветник на Кремъл.

По думите на Ушаков е "невъзможно" дадена страна членка на ЕИС да бъде изключена от формата, но има вариант да бъде обявено прекратяване на "сътрудничеството". На срещата в Казахстан трябва да се обсъдят последиците и рисковете от една подобна мярка, добави Ушаков.

Армения през 2024 г. замрази участието си в Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС). Това решение бе свързано с отправяните от Армения обвинения към Москва, че не ѝ е оказала подкрепа срещу Азербайджан по време на двете кратки войни през 2020 г. и 2023 г., отбелязва АФП.

Арменският парламент миналата година прие законопроект, с който официално обяви намерението си да се кандидатира за присъединяване към ЕС. Ереван обаче все още не е предприел тази стъпка.

Русия е основен търговски партньор на Армения и освен това руският пазар има ключово значение за арменския износ на селскостопански стоки и текстилни изделия. Русия поддържа и своя военна база в Армения, която е зависима от Москва за доставките на военно оборудване и енергоносители.

Путин ще говори утре на форум в Астана и по-късно ще участва в двустранни преговори с представители на Казахстан.

Руският президент е придружаван от ръководители на руската космическа агенция "Роскосмос", която е наела космодрума "Байконур" в Казахстан. В състава на делегацията влизат и ръководни кадри от руския ядрен гигант "Росатом", който в момента изгражда първата атомна електроцентрала в Казахстан.

Ушаков посочи, че се очаква двете страни да подпишат около 15 документа, свързани енергийния сектор, туризма и други сфери.