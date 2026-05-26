Русия прие закон за конфискация на имуществото на гражданите си в чужбина

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руската Държавна дума днес прие закон, който позволява на правоприлагащите органи да конфискуват собствеността на живеещи в чужбина руски граждани, които са извършили действия, накърняващи интереса на държавата, предадоха ДПА и БТА.

Текстовете бяха приети на трето и окончателно четене от долната камара на руския парламент.

Съгласно новото законодателство руснаците, живеещи в чужбина, могат да загубят жилищата си, ако публично заявят, че осъждат войната в Украйна.

Руските закони вече позволяват конфискацията на активи, притежавани от живеещи в чужбина руски граждани, например на лица, квалифицирани като чуждестранни агенти, които нарушават произтичащите от този статус задължения, или работят за нежелани организации.

Новите текстове обаче значително ще увеличат кръга от хора, към които могат да се прилагат подобни мерки, понеже действията, насочени срещу интересите на Москва, могат да се тълкуват в по-широк смисъл.

Председателят на Държавната дума Вячеслав Володин заяви, че в Наказателния кодекс са добавени 13 нови деяния, които представляват основание за конфискация на имуществото на руски граждани в чужбина. Това включва обида на руски офицери и войници, призиви към екстремизъм и тероризъм, подбуждане към омраза или вражда, както и публични призиви за действия, насочени към нарушаване на териториалната цялост на Русия.

Володин от години призовава да се наказват критично настроените руснаци, които са "избягали" и си мислят, че в чужбина се намират в безопасност.

Новият закон влиза в сила от 1 септември тази година, каза близкият до Кремъл политолог Сергей Марков.

Сега руснаците, живеещи в чужбина "ще продадат всичко набързо до три месеца", прогнозира Марков. Според него новият закон е послание към руснаците, напуснали родината си, никога повече да не се връщат.