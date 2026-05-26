Ливан: 3213 са загиналите от началото на израелската офанзива

Министерството на здравеопазването на Ливан съобщи, че общият брой на жертвите на израелските офанзива е 3213 СНИМКА: Pixabay

Министерството на здравеопазването на Ливан съобщи, че общият брой на жертвите на израелските офанзива, започнала на 2 март, след като "Хизбула" изстреля ракети срещу територията на Израел в отговор на началото на войната с Иран, към 26 май е достигнал 3213 загинали и 9737 ранени.

Израелската армия на свой ред заяви, че 10 военнослужещи са били убити след примирието на 16 април, шестима от които след атаки на "Хизбула" с дронове с експлозиви, съобщава БТА. 

Според Световната здравна организация (СЗО) от влизането в сила на примирието при израелски удари в Ливан са загинали най-малко 608 души.

От "Хизбула" не са предоставили данни за жертвите в собствени си редици.

Междувременно израелският премиер Бенямин Нетаняху, заяви че страната "засилва операциите си в Ливан", като все още не е ясно дали евентуалното споразумение за прекратяване на огъня с Иран би сложило край и на сраженията между израелските сили и ливанското шиитско движение "Хизбула", предаде Ройтерс. 

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) "действат с големи сили на терен и превземат зони на контрол", каза Нетаняху в изявлението си. "Укрепваме защитната зона, за да защитим населените места на север", добави той. 

В изявлението се посочва също така, че Израел работи по намирането на иновативни решения за борба срещу дроновете с експлозиви на "Хизбула". 

