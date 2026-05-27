Екзекутираха млада жена в Иран, убила съпруга си

Жена на 28 години е била екзекутирана в Иран за убийството на съпруга си,съобщава ДПА, цитирани от БТА.

Тя е била обесена в централния затвор в северозападния град Ардабил, съобщи базираната в Норвегия правозащитна организация "Иран хюман райтс".

Смъртната присъда е изпълнена в съответствие с ислямското право в Иран, което позволява на семейството на жертвата на убийство да потърси отмъщение.

Жената беше обвинена, че е убила съпруга си с хапчета, съобщи "Иран хюман райтс". По време на ареста си тя е била бременна.

Според информациите детето се е родило в затвора. В завещанието си тя е посочила, че майка ѝ трябва да отгледа детето, което сега е на две години.

Според правозащитни активисти това е шестата публично известна екзекуция на жена през тази година.

Правозащитни организации от години критикуват строгото прилагане на смъртното наказание в Иран и обвиняват властите в Ислямската република, че използват екзекуциите като средство за сплашване.

"Амнести Интернешънъл" твърди, че миналата година в Иран са екзекутирани най-малко 2159 души – най-голямото число, регистрирано от 1981 г. насам.