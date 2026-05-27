Боливия ще спира протестите с армията

Боливийският парламент отмени закон, който строго регулираше обявяването на извънредно положение. По този начин даде свобода на действие на президента Родриго Пас да мобилизира армията и да ограничи някои граждански свободи в отговор на протестите, настояващи за неговата оставка, предаде Франс прес, цитирани от БТА.

С повече от две трети от гласовете Камарата на депутатите отмени разпоредба, в сила от 2020 г., която ограничаваше правомощията на изпълнителната власт да обявява извънредно положение.

Законът, отменящ тази разпоредба, "е приет", обяви председателят на Камарата на депутатите Роберто Кастро по време на видеоконферентно заседание, в което участваха 117 депутати.

Вече одобрен от Камарата на сенаторите, законът предоставя по-голяма свобода на действие на държавния глава, отбелязва АФП.