Съседи събират пари на фен на “Райо” за финала

Полицията арестува мъж за терористичния атентат срещу синагогата в Манчестър

Атака синагога Снимка: Екс/ @Basil_TGMD

Британската полиция съобщи, че е арестувала мъж във връзка с терористичния атентат срещу синагогата на еврейската общност в "Хийтън Парк" в Манчестър, извършен миналата година, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА, цитирани от БТА.

Четиридесет и девет годишен мъж е бил арестуван в Салфорд, в Голям Манчестър, снощи по подозрение, че не е разкрил информация относно терористична дейност, в нарушение на закона за тероризма от 2000 г., съобщи полицията на Голям Манчестър. Мъжът е задържан за разпит. Той е осмият човек, арестуван във връзка с атаката срещу синагогата.

Вярващите Мелвин Кравиц и Ейдриън Долби бяха убити, когато 35-годишен британски гражданин от сирийски произход влезе с кола през портата на синагогата в "Хийтън Парк" в Кръмпсол, Манчестър, през октомври 2025 г., след което започна да напада с нож, носейки фалшив колан с експлозиви.

Това беше първата смъртоносна антисемитска терористична атака във Великобритания, откакто "Къмюнити секюрити тръст" - британска благотворителна организация, която предоставя закрила и съвети на еврейската общност във Великобритания, започва да регистрира инциденти през 1984 г.

Заместник-началникът на полицията Роб Потс, който отговаря за операциите на полицията за борба с тероризма в Северозападния регион, заяви: "Тази вечер арестувахме 49-годишен мъж в района на Салфорд по подозрение, че не е разкрил информация относно терористична дейност".

"Предполагаемото престъпление е пряко свързано с терористичния атентат, извършен през октомври в синагогата на еврейската общност в "Хийтън Парк". Близките на Долби и Кравиц, както и на тежко ранените при атентата, бяха информирани за това последно развитие", добави Потс.

