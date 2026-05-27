Гърция подготвя военновъздушните си сили за нова ера с F-35, Rafale и дронове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гърция започва мащабна модернизация на своите военновъздушни сили, включваща изтребители F-35 Lightning II, модернизирани F-16 Viper, френски Dassault Rafale, дронове, системи Patriot и нови космически технологии.

Темата бе поставена от началника на Генералния щаб на гръцките ВВС генерал-лейтенант Демостен Григориадис, който коментира бъдещото развитие на авиацията и системите за противовъздушна отбрана.

Според информация на гръцки медии и Reuters, отбранителната програма на страната до 2036 година включва покупката на 20 самолета F-35 Lightning II, модернизация на десетки F-16 Viper, развитие на дронове, комуникационен сателит и нова многостепенна система за ПВО.

Очаква се първите F-35 да бъдат доставени към края на десетилетието, като паралелно продължава интеграцията на вече закупените Dassault Rafale.

В новата стратегия гръцките ВВС ще разчитат на по-тясна свързаност между авиацията, дроновете, системите за противовъздушна отбрана и сателитното наблюдение.

Специално внимание се отделя и на развитието на технологии, свързани с изкуствен интелект, безпилотни системи и космическо наблюдение, в рамките на засиленото военно сътрудничество между Гърция и Франция.

Според анализатори модернизацията е пряко свързана с променящата се ситуация в Източното Средиземноморие и необходимостта от поддържане на стратегически баланс в региона.