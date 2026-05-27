ТАСС: Русия свали 140 украински дрона тази нощ

Русия заяви, че тази нощ е прехванала и унищожила 140 украински дрона над руски региони, предаде ТАСС, цитирани от БТА.

"От 20:00 часа московско време на 26 май тази година до 07:00 часа московско време на 27 май дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 140 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Белгородска, Волгоградска, Воронежка, Курска, Орловска и Тулска област, както и над Краснодарския край и над акваториите на Азовско и Черно море", каза още руското военно ведомство.

Съобщено бе също, че дронове са свалени и над украинския Кримски полуостров.