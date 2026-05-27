Огромни опашки и 10 часа чакане на границата при Кипи заради новата система на ЕС

Сериозни задръствания и огромни опашки се образуваха през последните дни на граничния пункт Кипи, където времето за чакане достига до 10 часа, а колоните от автомобили надхвърлят 6 километра.

Причината за хаоса е комбинацията от засиления трафик от Турция по време на Курбан Байрам и въвеждането на новата европейска система за биометричен контрол на граждани на трети страни.

Новата система на Европейски съюз изисква фотографиране и снемане на пръстови отпечатъци при преминаване на границата, което значително забавя обработката на пътниците, особено при туристическите автобуси.

От туристическия сектор в Източна Македония и Тракия предупреждават, че ситуацията вече създава сериозни проблеми за туризма и трансграничния транспорт.

Според представители на бранша автобусите с туристи чакат с часове, а част от посетителите вече отменят пътуванията си заради огромното забавяне на границата.

Местните власти и туристически организации настояват за спешно подобряване на инфраструктурата и разширяване на капацитета на граничния пункт, тъй като се очаква трафикът да остане изключително натоварен и през следващите седмици.