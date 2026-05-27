ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съседи събират пари на фен на “Райо” за финала

Времето София 20° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22923941 www.24chasa.bg

Огромни опашки и 10 часа чакане на границата при Кипи заради новата система на ЕС

Бойка Атанасова, Атина

3000

Сериозни задръствания и огромни опашки се образуваха през последните дни на граничния пункт Кипи, където времето за чакане достига до 10 часа, а колоните от автомобили надхвърлят 6 километра.

Причината за хаоса е комбинацията от засиления трафик от Турция по време на Курбан Байрам и въвеждането на новата европейска система за биометричен контрол на граждани на трети страни.

Новата система на Европейски съюз изисква фотографиране и снемане на пръстови отпечатъци при преминаване на границата, което значително забавя обработката на пътниците, особено при туристическите автобуси.

От туристическия сектор в Източна Македония и Тракия предупреждават, че ситуацията вече създава сериозни проблеми за туризма и трансграничния транспорт.

Според представители на бранша автобусите с туристи чакат с часове, а част от посетителите вече отменят пътуванията си заради огромното забавяне на границата.

Местните власти и туристически организации настояват за спешно подобряване на инфраструктурата и разширяване на капацитета на граничния пункт, тъй като се очаква трафикът да остане изключително натоварен и през следващите седмици.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание