Канада забранява влизането на хора от три африкански държави заради епидемията от ебола

Канада заяви, че ще въведе временна забрана за влизане на нейна територия на жителите на три африкански държави, свързана с епидемията от ебола в Африка, а Бахамите обмислят подобна мярка, казаха служители пред Ройтерс.

На жителите на ДР Конго, Уганда и Южен Судан ще бъде забранено влизането на канадска територия за период от 90 дни, считано от днес, посочи канадското правителство. Мярката се предприема цел намаляване на риска от навлизане и разпространение на вируса ебола в Канада, пише БТА.

Световната здравна организация (СЗО) повиши в петък до "много висок" риска щамът Бундибугьо на ебола да се превърне в национална епидемия в ДР Конго и обяви епидемия в страната, а в Уганда извънредно положение с международни мащаби, припомня Ройтерс.