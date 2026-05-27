10-годишно дете е в болница след катастрофата до М...

Израел ликвидира новия командир на въоръженото крило на "Хамас" в Газа

Израелският министър на отбраната Израел Кац

Израел обяви, че е елиминирал новия командир на въоръженото крило на палестинското ислямистко движение "Хамас" в ивицата Газа въпреки споразумението за спиране на огъня, което е в сила от октомври миналата година, предаде Франс прес, цитирани от БТА.

"Командирът на въоръженото крило на терористичната организация "Хамас" в Газа бе елиминиран вчера", написа израелският министър на отбраната Израел Кац в социалната мрежа "Екс".

Кац и израелският министър-председател Бенямин Нетаняху обявиха вчера, че Силите за отбрана на Израел са нанесли удар срещу Мохамед Ода - новия командир на бригадите "Изедин ал Касам", които са въоръженото крило на "Хамас".

Засега няма коментар от "Хамас" по тази информация.



