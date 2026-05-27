Военни засичат НЛО още от Втората световна война

Обекти с непозната на Земята аеродинамика наблюдавани от Средиземно море до Япония

Военни заснемат диамант, осезаем само за инфрачервени сензори

Едни от най-впечатляващите срещи на американци с неидентифицирани летящи аномалии са свързани с Министерството на войната (преименувано по този начин миналата година от Доналд Тръмп). Те се фокусират върху засечени с инфрачервена светлина от военни сензори обекти, чиито способности надхвърлят познатата на Земята аеродинамика.

Това става ясно от близо 400-те наскоро разсекретени документа на правителството. Част от тях се отнасят за времето преди повече от 80 г., а други са съвсем пресни.

Особено любопитен е случаят с предмет с формата на диамант в Егейско море, който се е движил със скорост 800 км в час през януари 2024 г. Странното е, че е бил видим само от късовълнови инфрачервени сензори SWIR на военен стелт, оставайки невидим за човешкото око и другите методи за детекция. На останалите радари не се е отбелязал.

Според доклада в долната си част е имал неманеврена сонда. Стоял е на хоризонта около 2 минути и е изчезнал, без да причини инциденти. Твърди се, че е направил множество 90-градусови завои, докато се е движил със скорост 130 км в час. Към документа има приложено и видео.

Но най-новите кадри са от 1 януари тази година и показват две кръгли светлини, летящи на мастиленочерен фон в Северна Америка, като в документите не се посочва къде точно се развива действието.

Също толкова странен е случай от 2020 г. в Арабско море. Свидетелите видели два обекта, които на инфрачервените сензори били черни, което означава студени. Особеното е, че рязко сменяли посоката – нещо, което противоречи на конвенционалната физика. Всички познати на нашата планета двигатели генерират топлина. Свидетелят не е могъл да се приближи на повече от 31 метра. Описал, че единият обект обикалял около другия. Изчезнали за по-малко от секунда.

Наблюденията на военни включват и разказ от екипаж на самолет Lockheed AC-130 по време на бойна мисия в Ирак. На 20 септември 2024 г. засича обект, преминал със свръхвисока скорост през датчиците. Офицерите наблюдават как на хоризонта се появява неидентифицирана аномалия точно между изстрелването и удара на калибрована ракета AGM-176 Griffin. Предизвикала инфрачервен отблясък, което показва, че излъчва значителна топлина. Офицерите съобщават, че е възможно и по-малък предмет да се е отделил от главния точно преди да се изгуби.

Година по-рано над Сирия е забелязано нещо като подскачаща топка, което поддържа постоянна скорост от 777 км в час в продължение на 7 минути. Не е изхвърлила никакви емисии. Въпреки необичайната му форма анализаторите го описват като безобидно, но технически необяснимо явление. Военни сателити също засичат неидентифицирани летящи обекти.

В приложенията на архива се открива и случай, който за първи път излиза наяве. През 2022 г. над Източнокитайско море, близо до Япония, военни сензори са засекли обект с форма на топка за американски футбол. Повече подробности във файла липсват, но той е част от нарастващия брой наблюдения в региона, където аномалиите демонстрират изключителна маневреност.

Подобен модел на поведение е регистриран и над Средиземно море, макар и да не се споменава точно в коя година. Единствено се знае, че е между 2013-а и 2026-а. Военен пилот описва среща с триъгълна метална аномалия, летяща стабилно с около 300 км в час на височина от 7,6 км. Тя изглеждала напълно реална, не е било необходимо да се включват инфрачервени датчици. Съвпада с докладите от десетилетия за наблюдавани черни триъгълници.

В докладите има още един необичаен инцидент в Средиземно море. През 2016 г. американски патрул е засякъл обект, който се движи с висока скорост (925 км в час) току над морето в сирийска територия. Профилът на летящия обект не отговарял на нито един познат модел самолет или ракета.

Странни феномени са регистрирани и от дипломатически представители на САЩ. Телеграма от посолството в Таджикистан от 1994 г. предава разказаното от пилот и стюардеси. На 12 000 м височина видели нещо, което излъчвало ярка светлина с огромен интензитет, приближило се към тях от изток с висока скорост и извършвало кръгови движения като винт и резки 90-градусови завои.

"На нашето предположение, че това може да е метеор, влизащ и излитащ от земната атмосфера, от екипажа заявиха категорично, че са виждали хиляди "падащи звезди" и други космически боклуци, влизащи в атмосферата - пише дипломатът. – Настояваха, че това не е нищо подобно на метеор."

Според пилота и стюардесите обектът бил извънземен и под интелигентен контрол. Посланикът заключва: "Нямаме данни и докладваме горопосоченото, доколкото е ценно".

Всъщност американското правителство проследява и записва подобни инциденти много отдавна – дори преди и по време на Втората световна война. Така например е описан един много загадъчен случай от Германия през 1944 г. за вертикално излитане. За него разказва военнопленникът от полски произход Владислав Красуски 13 години по-късно, когато вече е в САЩ. Провокиран е от съобщение за мистериозно превозно средство, обездвижило колите в Тексас през 1957 г. Полякът описал как през 1944-а тракторът, с който се движел в Германия, спрял внезапно в блатиста местност.

Чули особен шум, въпреки че не се виждала никаква машина наблизо. Според завършилия училище за радиотехника поляк звукът бил високочестотен и като произведен от електрически генератор.

Появил се офицер от паравоенната организация на нацистите СС и поговорил с шофьора германец. Изчакали 5 – 10 минути и после тракторът тръгнал нормално.

След 3 часа в същата местност Красуски видял кръгло тяло, голямо около 90 - 140 м в диаметър, защитено от погледите чрез 15-метрова ограда. Отгоре бил поставен брезент. Тялото се издигнало вертикално и започнало да лети. Горната и долната част били тъмносиви и неподвижни, а средата се движела и издавала звук, подобен на самолетно витло, но по-слаб от чутия по-рано. Тракторът на Красуски отново спрял и тръгнал чак когато шумът престанал.

Около тази зона полякът забелязал кабели от метал, подозирайки, че е мед. След инцидента не е ходил в същия район и отишъл чак след края на Втората световна война. Кабелите били премахнати, а мястото, където видял странния обект, било покрито с вода. От 1945 г. не е говорил с мъжете, които са работили заедно с него, но по време на инцидента са го обсъждали многократно. Спомня си само едно име от колегите си – Францишек Грабовски, но не му знаел адреса. Описва го като 50-годишен. След интервюто офицерът от ФБР описва поведението на поляка като нормално.

В американските файлове освен за летящи се съдържат свидетелства и за "неидентифицирани аерокосмическо-подводни явления". Те оперират под вода или демонстрират т.нар. трансмедийни (transmedium) способности. Могат да преминават между водна и въздушна среда без видими затруднения или промяна в динамиката на движението. Един от видеофайловете е заснет по време на военна мисия и документира няколко обекта едновременно с необичайно поведение над или във водна среда. Поддържали висока скорост и маневреност и във въздуха, и в морето.

Не отговаряли на нито една публично известна технология за задвижване, която би трябвало да се справя с огромно съпротивление и промяна на налягането при преминаване от една среда в друга. Такива свидетелства са категоризирани от специалистите като "неразрешени". Тоест правителството на САЩ не може да даде окончателно определение за естеството на наблюдаваните явления поради аномалните им характеристики или липсват достатъчно сензорни данни.

Разсекретените файлове показват и случки от Програмата за специални оръжия на въоръжените сили, наследник на проекта "Манхатън" (за първите в света ядрени оръжия). Наблюденията са в щата Ню Мексико и са над 200 на брой - зелени кълба, дискове и огнени топки, близо до военната база. Свидетели съобщават за неидентифицирани аномални явления, които маневрират, излитат извън полезрението, изчезват или експлодират. В тази част от файловете има и резултати от съвременни разследвания на остатъчен меден прах, открит в някои райони, където са наблюдавани подобни явления.

Американците засичат НЛО не само около военни обекти, но и около стратегическата си инфраструктура. Едно от най-големите досиета на ФБР е под номер 62-HQ-83894. То съдържа над 1000 нови страници, описващи десетилетия на наблюдения над Оук Ридж, Тенеси – сърцето на US ядрената програма. Документите показват, че бюрото е било толкова притеснено от зачестилите появи на различни предмети, че регионалният офис в Айдахо изпраща спешна телеграма до първия директор на Федералното бюро за разследване (ФБР) Едгар Хувър още през 1947 г. В нея агентите предупреждават, че ако не се даде официално обяснение, "продължаващата поява на такива обекти може да доведе до масова хистерия или паника" сред населението.

Може би затова, а и защото много от тях са докладвани от военни, зад океана наблюденията над такива обекти са част от националната сигурност. Повечето от разсекретените доклади са редактирани, други все пак ще останат тайна. За масовата аудитория мистерията остава – дали наистина необяснимите явления са на пришълци от други планети, или всъщност имат логично научно обяснение.