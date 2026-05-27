Испанската полиция обискира офисите на управляващата партия

Служители на Централното оперативно звено на Гражданската гвардия влязоха рано тази сутрин в националната централа на Испанската социалистическа работническа партия (ИСРП) на улица „Ферас" в Мадрид, за да изискат информация за плащания, свързани с бившата членка на социалистическата партия Лейре Диес. За това първо съобщи в. „Конфиденсиал" , а източници от разследването потвърдиха за акцията пред испанската обществена телевизия Ере Те Уве Е (RTVE), цитирана от БТА.

Операцията беше разпоредена от съдията от Националния съд Сантяго Педрас, който разследва Диес и нейните манипулации в Държавното дружество за индустриални участия, и се извършва по инициатива на Антикорупционната прокуратура. Макар да започна с искания за документи, свързани с плащанията към бившата членка на социалистическата партия, тя може да прерасне в обиски, посочиха същите източници.

Това не е първият път, когато Гражданската гвардия влиза във „Ферас". Оперативното ѝ звено направи това и на 20 юни 2025 г., когато тогавашният организационен секретар на ИСРП Сантос Сердан беше привлечен като обвиняем за предполагаемо манипулиране на договори за обществени строителни поръчки, макар че тогава искането за информация се отнасяше само до този партиен ръководител.

Освен това властите имат заповед да проверят имоти из целия полуостров, принадлежащи на висши представители на ИСРП, които може да са замесени в схемата.