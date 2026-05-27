Турция забранява публичните събития в Анкара заради срещата на върха на НАТО през юли

С официално решение Турция забранява всички публични събирания в Анкара и нарежда административен отпуск за всички държавни служители от централната част на града заради тазгодишната среща на върха на държавните и правителствените ръководители на страните от НАТО, която ще се проведе в турската столица, съобщи сайтът „Тюркийе тудей", цитиран от БТА.

Мерките, въведени от Дирекция „Човешки ресурси" към турското президентство, се отнасят за цялата седмица между 6 и 12 юли, въпреки че срещата на върха трябва да се проведе на 7 и 8 юли.

Според решението всички концерти, фестивали, церемонии по дипломиране, изпити, симпозиуми, панели и всички други форми на масови публични събирания са забранени в цяла Анкара в дните между 6 и 12 юли. Пълната забрана показва мащаба на операцията по сигурността и логистиката, която властите предприемат, без да се правят изключения за каквито и да било културни или граждански събития, отбелязва „Тюркийе тудей".

Наред със забраната за провеждане на събития, всички държавни служители, работещи в девет от централните райони на Анкара – Алтъндаг, Чанкая, Етимесгут, Гьолбашъ, Кечийорен, Мамак, Пурсаклар, Синджан и Йенимахале – ще бъдат пуснати в административен отпуск за цялата седмица. Мярката цели намаляване на трафика и облекчаване на натиска върху силите за сигурност, които ще подсигурят провеждането на срещата.

За момента властите не са оповестили публично конкретните мерки за сигурност извън разпорежданията за държавната администрация и събитията, но обхватът на тези мерки е сигнал за сериозна мобилизация, отбелязва още „Тюркийе тудей".