Японска компания тества дрон, засичащ противопехотни мини в Украйна

Японската компания "Продроун" (Prodrone) извърши изпитания на дрон в Украйна, проектиран да засича противопехотни мини от въздуха, съобщи японската обществена телевизия Ен Ейч Кей.

Дронът бе тестван този понеделник в Киев, като за теста бяха използвани вече обезвредени мини, някои от които бяха заровени в земята на дълбочина от близо 15 сантиметра.

Летателният апарат, оборудван с металодетектор, е извършил претърсването за мини на височина от 30 сантиметра.

Компанията "Продроун", която си сътрудничи с други украински предприятия за разработката на дронове детектори за противопехотни мини, е получила финансови средства от Организацията на ООН за промишлено развитие.

Представител на компанията посочи, че подобен тип мини възпрепятстват мирните жители да се завърнат към нормалния начин на живот. По неговите думи "Продроун" се надява, че нейните технологии ще бъдат използвани по ефективен начин в процедурите по разминиране.

По данни на Националната служба за извънредни случаи на Украйна от началото на войната в близо 130 000 квадратни километра от територията на страната са заложени мини, невзривени боеприпаси и други експлозивни материали.

Япония обмисля да закупи украински бойни дронове за окомплектоването на Силите си за самоотбрана предвид тяхната ефективност в истински бойни условия, съобщи Укринформ, цитирана от БТА.