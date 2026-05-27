Унгарските депутати отхвърлиха искане на Орбан за излизане от Международния наказателен съд

Унгарските депутати, избрани на последните избори, гласуваха с голямо мнозинство за отхвърляне на проекта на бившия премиер Виктор Орбан за изтегляне от Международния наказателен съд (МНС), предаде Франс прес, цитирана от БТА.

От 199-те избрани в парламента депутати 133 гласуваха за отхвърляне на закона, предвиждащ излизане от Римския статут, учредителния договор на МНС, което се очакваше да влезе в сила на 2 юни.

37 гласуваха в подкрепа на излизането от Римския статут, а 5 са гласували с "въздържал се".