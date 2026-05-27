Гърция ще изравнява заплащането между мъже и жени

Нов законопроект в Гърция предвижда мерки за по-голяма прозрачност при заплащането и за гарантиране на равно възнаграждение между мъжете и жените, съобщава електронното издание на в. „Катимерини", цитирано от БТА.

Законопроектът беше представен вчера от гръцкия министър на труда Ники Керамеос и одобрен от правителството.

Според данните, цитирани от вестника, средната разлика в заплащането между половете е 13,4 процента в Гърция при 11,1 процента в Европейския съюз. В информационния и комуникационния сектор разликата е 25,3 процента, във финансовите и застрахователните услуги е 19 процента, в сектора на недвижимите имоти е 18,7 процента, а в строителството и енергетиката спада до съответно 9,7 и 8,7 процента.

Според законопроекта работодателите ще бъдат задължени да предоставят информация за критериите, по които се определят възнагражденията още преди назначаването, както и за съответния колективен трудов договор, ако има такъв. Законопроектът включва и разпоредби, които дават право на служителите да изискват информация за средните нива на възнаграждение за сходни позиции и от двата пола. При установяване на необосновани различия, равни или по-големи от 5 процента, работодателите ще трябва да предприемат коригиращи мерки.

Керамеос отбеляза, че законопроектът е още една стъпка към пазар на труда с повече прозрачност в заплащането и за намаляване на разликата в заплащането между половете.