Папапа осъди рязката ескалация на войната в Украйна

Папа Лъв Четиринадесети осъди рязката ескалация на войната в Украйна, като заяви пред поклонници по време на седмичната си аудиенция във Ватикана, че изразява съчувствие с цивилните, убити при скорошните атаки, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"С безпокойство следя войната в Украйна. Войната не решава проблеми, тя само ги влошава. Тя не изгражда сигурност, а удвоява страданията и омразата", заяви главата на Католическата църква.

"Където падат ракети и дронове се сриват надежди, домове и места за поклонение се разрушават, а невинни животи се разбиват", допълни той.