Най-малко 31 са убити при удари на Израел в Ливан

Най-малко 31 души са убити и 40 са ранени в резултат на вчерашните въздушни удари от страна на Израел в Южен и Източен Ливан, заявиха ливанските власти, цитирани от ДПА.

По-рано Израел предупреди, че засилва операциите си там въпреки формалното прекратяване на огъня, което още е в сила, допълни агенцията.

Ливански официални представители заявиха, че Израел е осъществил операции и на други места в страната, включително три удара близо до язовир Караун, югоизточно от столицата Бейрут.

Службата за управление на водите на река Литани предупреди за „катастрофални рискове за жителите, инфраструктурата и жизненоважните съоръжения надолу по течението".

Караун е най-големият водоем в Ливан, създаден на основата на язовир на река Литани, и играе ключова роля в снабдяването с вода и електроенергия в района.

Вчера израелската армия съобщи, че ще разшири наземните си операции в южната част на съседен Ливан.

Тази сутрин армията на Израел съобщи, че е убила член на шиитската групировка „Хизбула", който се е опитвал да прибере дрон, в Южен Ливан.

Сирени за въздушна тревога бяха задействани в Северен Израел след обстрел от Ливан. Според израелската армия снарядът е паднал в открит район.

Прекратяването на огъня между Израел и Ливан влезе в сила през април и оттогава бе удължавано два пъти. На практика обаче военните действия между Израел и подкрепяната от Иран милиция „Хизбула" продължават почти ежедневно, посочва ДПА, цитирана от БТА.

„Хизбула" не е страна в примирието и отказва да преговаря с Израел. Групировката атакува еврейската държава малко след като САЩ и Израел нападнаха Иран на 28 февруари.