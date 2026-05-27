Испански планинар е открит мъртъв на гръцкия Олимп

Тялото на 25-годишен испански планинар е открито в отдалечен заснежен район на планината Олимп в Гърция след няколкодневна операция по издирването му, съобщи електронното издание на в. „Катимерини", цитирано от БТА.

Изданието припомня, че издирвателните действия на гръцките власти са започнали на 20 май след подаден сигнал от бащата на катерача, който съобщил, че е изгубил връзка със сина си. Според свидетелските показания мъжът е тръгнал сам към връх Митикас, който е най-високият в планината, но не е имал подходяща екипировка за изкачването му.

В операцията по издирването са взели участие 14 пожарникари от намиращия се в близост град Литохоро, екипи за планинско спасяване и доброволци. Използвани са също дронове и хеликоптер, се посочва в информацията на „Катимерини".