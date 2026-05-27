Пуснаха нова рубрика за първа помощ в еЗдраве

СЗО предупреди: При война в Конго ебола ще се разрастне

Над 200 души са починали в епидемията от ебола в ДР Конго от 867 докладвани случая на предполагаемо заразяване.

Световната здравна организация (СЗО) предупреди за „катастрофален сблъсък на болест и конфликт" в засегнатия от ебола регион в източната част на Демократична република Конго и началникът на организацията Тедрос Аданом Гебрейесус призова за незабавно прекратяване на огъня, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Не можем да изградим доверие в общността или да изолираме болните, докато падат бомби", написа Тедрос в публикация в Екс.

Той призова воюващите страни, правителствените войски и бунтовническото движение М23, да се споразумеят за незабавно прекратяване на огъня, за да може огнището да бъде овладяно.

Тъй като няма ваксина или конкретно лечение за този щам на ебола, веригата на инфекциите може да бъде прекъсната само ако заразените получат лечение при най-високите стандарти на безопасност и контактните прекарат в изолация три седмици.

Вследствие на продължаващите сражения обаче хората често са принудени да напуснат домовете си и ималите досег с инфектирани хора не могат да се държат на страна от останалите в препълнените бежански лагери.

„Призоваваме да се даде приоритет на оцеляването на хората над всичко друго", написа Тедрос.

