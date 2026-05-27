Руските депутати искат банките да се включат в борбата срещу украинските дронове

Служителите и клоновете на руските банки може да се включат в борбата срещу атаките с украински дронове съгласно амбициозен план, одобрен от долната камара на руския парламент, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Банките ще поемат разходите за инсталирането на електронни системи за заглушаване в своите помещения, а избрани служители ще свалят приближаващите се дронове, според законопроекта, приет вчера на трето и последно четене.

Законопроектът, който според агенция Интерфакс е бил представен за първи път през август миналата година и по-късно е бил разширен по обхват, все още трябва да бъде одобрен от горната камара на парламента – Съвета на Федерацията, и подписан от руския президент Владимир Путин, преди да влезе в сила.

Русия среща затруднения да защити огромната си територия от нарастващия брой атаки с все по-усъвършенствани украински дронове с голям обсег. По-малките дронове пък задържат руските войски по 1250-километровата фронтова линия и прекъсват линиите за снабдяване на руската армия, казват западни анализатори и официални лица, отбелязва АП.

Не е известно руски банки да са били основна цел на украинските дронове през последните четири години на войната, последвала инвазията на Москва.

Тъй като в законопроекта са включени малко подробности, той повдигна множество въпроси относно това как би функционирал такъв проект.

Масовото инсталиране на оборудване и обучението на персонала как да го използва би изисквало огромни организационни усилия.

Планът обхваща руската централна банка и други водещи институции, включително "Сбербанк", която е преобладаващо държавна собственост. Тъй като в почти всеки град има банки, включването им в противовъздушната отбрана би могло да помогне за разширяване на руското прикритие.

Съгласно закона, приет от Държавната дума, банковите служители могат да заглушават или да прехващат сигналите за управление на дронове, както и да повреждат или унищожават безпилотни въздушни, подводни и наземни превозни средства, заплашващи техните съоръжения, без да чакат отговор от службите за сигурност.