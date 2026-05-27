Стотици касапи са постъпили в болница в Турция преди Курбан байрам

Стотици касапи аматьори са постъпили в болници в Турция с порезни рани на ръцете и краката, както и други наранявания, причинени при коленето на жертвени животни за мюсюлманския празник Курбан байрам, който започна днес и ще бъде отбелязан в дните до 30 май от мюсюлманите по света, съобщават турски медии.

По традиция за Курбан байрам се заколва eдър и дребен рогат добитък, който се принася в жертва (курбан), като за целта в градовете и селата в Турция са определени специални места.

По информация на в. „Джумхуриет" от сутринта в болниците в източния окръг Шанлъурфа са постъпили общо 232 души, получили порезни рани при колене на жертвени животни.

По информация на в. „Хюриет" в северозападния турски окръг Дюздже до момента по същата причина в болници са постъпили общо 57 души.

По информация на турската агенция ДХА при някои от случаите се е стигнало и до спешни операции, като мъж с прорезна рана от окръг Кахраманмараш е бил зашит със 60 шева, след като опитал да заколи теле за празника.

Турски медии, цитирани от БТА, съобщават за десетки хора с порезни рани при подобни инциденти и в окръзите Самсун, Кайсери, Ван, Сивас и Газиантеп.