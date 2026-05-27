Тръмп свика среща на кабинета си в критичен момент за преговорите с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне по-късно днес с кабинета си в критичен момент за преговорите, целящи да сложат край на конфликта с Иран, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че заседанието ще се състои броени няколко дни след като той заяви, че администрацията му и Техеран "до голяма степен са договорили" споразумение, макар бъдещето на преговорите все още да е несигурно.

Докато се готви да се събере с най-близките си сътрудници, Тръмп излъчва увереност, че е на път да сключи споразумение, което ще отвори отново Ормузкия проток и ще му предостави убедителен аргумент, че ядрените способности на Иран са достатъчно намалени, за да обяви победа, с което да сложи край на един конфликт, който се превърна в политически непопулярен за републиканците, посочва АП.

При настоящето положение на нещата обаче Тръмп рискува също така войната, която сам реши да започне, да приключи с незадоволителен край.

Предстоящото споразумение отлага решаването на много важни въпроси за по-късно и вече изложи американския президент на остри критики - дори от страна на някои от собствените му привърженици - че хардлайнерите сред иранските лидери ще излязат от конфликта разбити, но с голяма самоувереност. Всичко това достига кулминацията си точно в момент, когато на преден план застават предстоящите междинни избори, които ще определят кой ще има контрол над Конгреса, а републиканците са обезпокоени, че нарастващите разходи и цените на горивата влошат настроенията сред американските избиратели.

Преговори се усложниха още повече, след като в понеделник американските сили нанесоха удари, които Пентагонът определи като "отбранителни", по ракетни бази и кораби за поставяне на мини в южната част на Иран. САЩ заявиха, че са действали със "сдържаност" предвид продължаващото от седмици примирие, докато Иран осъди действията като знак за "недобросъвестност и ненадеждност".

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви вчера, че преговорите с Иран за отваряне на Ормузкия проток и удължаването на примирието - период, който според администрацията може да бъде използван за доуточняване на подробностите по ядреното споразумение - ще продължат още няколко дни. "Или ще се сключи добра сделка с Иран, или няма да има сделка", заяви Рубио пред репортери.

Вчера Тръмп се оплака с социалните мрежи, че дори и Техеран да предложи пълна капитулация, медиите ще представят края на конфликта като "майсторска и блестяща победа" за Иран.

Макар Тръмп да твърди, че споразумението е на една ръка разстояние, изглежда, че между САЩ и Иран има значителни различия по няколко ключови въпроса.

Тръмп е подложен и на критики от страна на някои от съпартийците си, сред които сенаторите Роджър Уикър от щата Мисисипи, Линдзи Греъм от щата Южна Каролина и Тед Круз от щата Тексас, които заявиха, че условията изглеждат прекалено благоприятни за Техеран.

Те се противопоставят на някои аспекти от споразумението, които са станали публично достояние и които според тях прекалено много приличат на ядреното споразумение, сключено с Иран от президента демократ Барак Обама, което Тръмп отмени по време на първия си мандат.

Според потенциалното споразумение Техеран ще се съгласи да се откаже от запасите си от обогатен до високи нива уран - ключово изискване на Тръмп - в замяна на облекчаване на санкциите. Това твърдят двама регионални представители и един високопоставен представител от администрацията на Тръмп, които се изказаха при условие да запазят анонимност.

Един регионален представител, запознат от първа ръка с преговорите, заяви, че начинът, по който Иран ще се раздели с урана, ще бъде предмет на по-нататъшни разговори в рамките на 60-дневен период. Част от урана вероятно ще бъде разреден, а останалата част ще бъде прехвърлена в трета страна, уточни той.

Според Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Иран разполага с 440,9 килограма уран, обогатен до 60 процента чистота - само на една кратка техническа стъпка от нивата (90 процента чистота), необходими за създаването на оръжие. Иран не се ангажирал публично с това да се откаже от урана си.

В понеделник Тръмп заяви в публикация в социалната си мрежа "Трут соушъл", че уранът, за който се смята, че е заровен под ядрените обекти, поразени при американски въздушни удари миналата година, ще бъде предаден на САЩ или "унищожен на място или на друго приемливо място, като Комисията по атомна енергия на САЩ или нейният еквивалент ще бъде свидетел на този процес и събитие". Коментарът сигнализира за смекчаване на предишното настояване на Тръмп САЩ да поемат контрола над запасите от уран на Иран.

Друг ключов въпрос, който остава нерешен, е дали примирието ще обхване и израелските операции срещу проиранското въоръжено движение "Хизбула" в Ливан. Иран настоява, че Ливан трябва да бъде включен във всяко споразумение за прекратяване на огъня, договорено със САЩ.

Изглежда, че администрацията оставя известно поле за маневри по въпроса за Ливан. Изготвящият се меморандум за разбирателство призовава за прекратяване на огъня между САЩ и техните съюзници и Иран и неговите проксита в региона, като "Хизбула", но също така подчертава правото на Израел да предприема действия срещу непосредствени заплахи и при самоотбрана.

Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху обяви вчера, че израелската армия "разширява операциите си" в Ливан.

В понеделник Тръмп заяви, че всяко споразумение за прекратяване на конфликта с Иран трябва да включва изискване няколко допълнителни държави, сред които Саудитска Арабия, Катар и Пакистан, да се присъединят към Авраамовите споразумения - договореностите, сключени с посредничеството на Вашингтон по време на първия мандат на Тръмп, които имат за цел нормализиране на дипломатическите и икономическите отношения с Израел.

Оптимизмът на Тръмп, че останалите страни от региона на Близкия изток и мюсюлманските страни скоро биха могли да се присъединят към Авраамовите споразумения, може би е прекалено амбициозен.

Например Саудитска Арабия, най-значимата сила в арабския свят, настоява, че гарантираният път към създаването на палестинска държава остава предварително условие. Това е нещо, на което Израел категорично се противопоставя.

Тръмп настоя в телефонен разговор през уикенда с лидерите на американските съюзници в Близкия изток за присъединяването на тези страни към Авраамовите споразумения.