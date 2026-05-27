Москва пак плаши Армения да спре доставките на евтино гориво, ако Ереван следва курс към ЕС

Русия обяви, че е предупредила Армения, че ще преустанови или прекрати споразуменията за доставки на евтин петрол и газ за южнокавказката страна, ако тя продължи да настоява да се присъедини към ЕС, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Москва отправи предупреждението преди парламентарните избори на 7 юни, като социологическите проучвания дават уверена преднина на партията „Граждански договор" на премиера Никол Пашинян, който е изградил по-топли отношения със Запада въпреки раздразнението на Москва.

„Руското посолство официално изпрати писмо, в което се посочва, че ако процесът на присъединяване към ЕС продължи, руската страна ще преустанови или едностранно ще прекрати Споразумението за сътрудничество за доставките на природен газ, петролни продукти и необработени диаманти", каза пред РИА Новости Мария Захарова, говорител на руското външно министерство.

Армения, държава без излаз на море с население от около 3 милиона души, традиционно има тесни връзки с Русия. На нейна територия са разположени руски военни бази и е силно зависима от вноса на руски енергийни ресурси.

Страната е внесла миналата година 2,7 милиарда кубически метра газ, 82 на сто от които са дошли от Русия, според Интерфакс.

Връзките с Москва се влошиха през последните години, тъй като Ереван се стреми да задълбочи отношенията си с Брюксел и Вашингтон. Москва обвини по-рано този месец, че е въвлечена в това, което тя определи като „антируска орбита" на ЕС.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио посети Ереван вчера и подписа споразумение за стратегическо партньорство с министъра на външните работи на Армения Арарат Мирзоян.

Ереван също така прие закон, с който дава начало на процеса на присъединяване към ЕС.