Техеран е получил проект за меморандум за разбирателство със САЩ (Обновена)

Иранската държавна телевизия съобщи, че Техеран е получил проект на първоначална, неофициална рамка за меморандум за разбирателство със САЩ за прекратяване на конфликта между двете страни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Съгласно рамката Иран ще възстанови търговското корабоплаване през Ормузкия проток до нивата от преди войната в рамките на един месец, докато САЩ ще изтеглят военните си сили от района около Иран и ще вдигнат морската блокада.

Държавната телевизия съобщи, че рамката, която изключва военни кораби и предвижда Иран да управлява корабния трафик през пролива в сътрудничество с Оман, все още не е финализирана и че Техеран няма да предприеме никакви стъпки без "осезаема проверка".

Тя добави, че ако окончателно споразумение бъде постигнато в рамките на 60 дни, то би могло да бъде одобрено като правно обвързваща резолюция на Съвета за сигурност на ООН.

Появата на меморандум за разбирателство между САЩ и Иран произтича от непреки преговори, започнати след войната, която започна през февруари, като Пакистан играе централна посредническа роля между Техеран и Вашингтон, отбелязва Ройтерс.

Войната избухна след рязко ескалиране на напрежението между Иран и Израел по-рано тази година. Двете страни си размениха ракетни удари и атаки с дронове, които нарушиха корабоплаването в Персийския залив и доведоха до военна намеса от страна на САЩ, пораждайки опасения от по-широк регионален конфликт, припомня Ройтерс.