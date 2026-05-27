Опозицията в Скопие поиска референдум за присъединяване на РСМ към ЕС (Обновена)

Председателят на опозиционната партия СДСМ Венко Филипче поиска гражданите на Северна Македония да решат на референдум дали искат страната да стане член на Европейския съюз. По думите му те трябва да решат „дали искат да платят цената за престъпната политика на Християн Мицкоски", „която държи страната извън ЕС".

„Свикайте референдум, попитайте гражданите. Не можете да решавате съдбата на всеки, който живее в страната", призова на пресконференция Филипче, като реакция на думите на премиера на Северна Македония, че повече отстъпки за присъединяване към ЕС няма да прави и правителството е готово да плати цената за това.

„Възникват два въпроса: какви са тези отстъпки и кой ще плати цената?... Няма да е Мицкоски, няма да са неговите сътрудници, неговите министри, всички те имат български паспорти в джобовете си. Няма да е неговата престъпна банда. Всички граждани плащат цената, всички ние ще платим цената, нашите семейства, деца и млади хора. Тази банда на власт просто не знае как да управлява държавата. Тя няма капацитет, няма познания за нищо. Те са презадължили страната, унищожили са стандарта на живот, гражданите едва оцеляват до първо число на месеца", каза Филипче.

По думите му правителството на Северна Македония „отново лъже" и не иска страната да влезе в ЕС, „защото там има отговорност". Именно заради това, според Филипче, се създават изкуствени конфликти, „вътрешни предатели и изкуствени външни врагове".

„Това, уважаеми граждани, е въпрос на референдум. Християн Мицкоски не може да решава нашите съдби. Много е просто, стига толкова. Гражданите трябва да решат това. Защото гражданите, техните семейства, техните деца, ще платят цената за тези грешни политики на Мицкоски. Ето защо гражданите са единствените, които могат да решават собствената си съдба. Не искаме всички ние да плащаме тази цена. Свикайте референдум, попитайте гражданите. Не можете да решавате съдбата на всеки, който живее в страната", призова лидерът на опозиционната партия.

Инициатива за свикване не референдум за промяна на конституцията и потвърждаване на европейския път на Северна Македония преди седмица в парламента внесе бившият дипломат Виктор Габер.

„Ако на референдума мнозинството от гражданите оградят отговор „за", вие, членовете на парламента, да направите промяната, изразена във въпроса, няма да има задължение от ваша страна да приемате други документи. Ако обаче мнозинството от нашите граждани оградят отговор „против", вие от тяхно име ще трябва да анулирате всички документи, които сте приели досега относно нашата стратегическа ориентация - членство в Европейския съюз, и да приемете нова стратегическа ориентация на държавата", се казва в аргументацията на предложението на Габер.

Междувременно на пресконференция днес от управляващата в Северна Македония партия ВМРО-ДПМНЕ отново обвиниха председателя на опозиционната СДСМ Венко Филипче, че е „единственият, който безрезервно вярва на посланията на Румен Радев, че конституционните промени са последната пречка на страната по пътя към Европейския съюз". От ВМРО-ДПМНЕ също така нарекоха Филипче „българския специален пратеник за (Северна) Македония".

„Премиерът на България Румен Радев публично заявява, че македонски революционери, като Гоце Делчев и Яне Сандански, са българи, дейци, като братя Миладинови - също, че са българи, както и основоположниците на славянската писменост Кирил и Методий, (личности) като Климент и Наум Охридски, че са част от българската история, а българският специален пратеник за (Северна) Македония Венко Филипче не го е осъдил. Румен Радев казва, че македонският език съществува от 1945 г., Филипче не осъжда. Румен Радев казва, че македонската идентичност съществува от 1945 г., Филипче не осъжда. Радев казва, че преди 1945 г. сме били българи, Филипче не осъжда. Македонската история - широко известна и прославяна, е представена от Румен Радев като българска, а Филипче не го осъжда. Уважаеми граждани, защо това, което казваме, е толкова важно? Защото имате право да знаете какви отстъпки биха последвали, ако на СДСМ и Филипче отново се даде възможност да решават за държавните позиции", заяви на пресконференция говорителят на управляващата ВМРО-ДПМНЕ Валентин Манасиевски.

Според ВМРО-ДПМНЕ България има искания към Северна Македония, които пряко засягат „въпроси за македонската идентичност, история и културно наследство, а не само включването на няколко хиляди българи в конституцията" на страната, а партията остава твърда в позицията си, „че македонските национални интереси, достойнството на държавата и историческата истина не трябва да бъдат обект на политически споразумения и търговия с власт".

Взаимните обвинения на двете основни политически партии в Северна Македония, свързани с България, продължават и днес.

По-рано председателят на СДСМ Венко Филипче поиска референдум, на който гражданите на Северна Македония да посочат дали искат страната да стане член на ЕС, защото според него не трябва ВМРО-ДПМНЕ и правителството на Християн Мицкоски да „решават съдбата на всеки, който живее в страната".