Подпалиха магазин в еврейски квартал в Лондон

Пожар избухна в търговски обект в еврейския квартал "Голдърс Грийн" в Северен Лондон, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА, като се позоваха на информация от противопожарната служба на британската столица. Причината за пожара засега не е оповестена, добавя БТА.

Лондонската противопожарна служба е получила 56 сигнала за пожар на улица "Гордълс Грийн" рано тази сутрин, като се предполага, че огънят е тръгнал зад еврейския супермаркет "Кралството на кашера".

"Имало е пожар в триетажна сграда, на чийто първи етаж има магазин, а над него са търговски помещения. Излиза доста дим и затова препоръчваме на жителите на квартала да държат прозорците и вратите си затворени. Моля, не ходете натам, докато огнеборците се опитват да потушат пожара", се казва в съобщението на лондонската противопожарна служба.

Десет пожарни коли и седемдесет огнеборци от клоновете на службата в съседни квартали като "Финчли", "Уайлздън" и "Западен Хампстед", бяха мобилизирани, допълват властите в Лондон.

Говорител на столичната позиция каза, че полицаи на място помагат с отцепването на улици и евакуацията на жители.

Населеният с доста евреи квартал "Голдърс Грийн" е място на системни прояви на антисемитизъм, отбелязва Пи Ей Мидия.

На 19 май 22-годишен евреин бе нападнат от петима маскирани мъже в 2 ч. след полунощ, когато излязъл пред дома си да позвъни, като говорил на иврит. Пострадалият имаше наранявания по лицето и гърба, пояснява организацията "Кампания за борба с антисемитизма".

На 29 април двама евреи бяха намушкани с нож в "Голдърс Грийн" от роден в Сомалия мъж, който преди това е нападнал свой 20-годишен приятел в дома си "Саутърк", в Южен Лондон. На заподозрения бяха повдигнати три обвинения в опит за убийство.

През март в същия квартал бяха подпалени линейки на еврейската общност "Ацола".