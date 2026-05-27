"Хамас" потвърди смъртта на командира на военното крило на групировката Мохамед Ода

Палестинското ислямистко движение "Хамас" потвърди в изявление смъртта на новоназначения командир на военното си крило Мохамед Ода, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Десетки палестинци пренесоха тялото на командира на бригадите "Изедин ал Касам" по улиците на град Газа в погребална процесия, ден след като Израел го уби в рамките на кампанията си за ликвидиране на висшето ръководство на въоръжената групировка, въпреки постигнатото примирие.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха, че Ода е бил убит снощи при целенасочена атака, малко повече от седмица след като неговият предшественик Из ад Дин ал Хадад, беше убит при израелски удар по жилищна сграда в Газа.

След смъртта на двамата в ивицата Газа остават малко лидери на въоръжените групировки, които да ръководят военното крило на групировката, и това се случва в момента, когато Израел и "Хамас" са в безизходица по отношение на преговорите, организирани с посредничеството на САЩ, за напредък по плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за бъдещето на палестинския анклав.

Израелският удар, насочен срещу Ода, е отнел живота и на съпругата и сина му, съобщиха близките му. Скърбящите пренесоха трите тела, обвити в бели погребални плащеници, покрай сгради, разрушени от бомбардировките по време на двугодишната израелска офанзива в ивицата Газа.

Абу ал Абд Ода, един от роднините на Мохамед Ода, заяви, че израелската кампания няма да спре борбата на палестинците. "Това пътуване няма да спре и борбата на палестинския народ ще продължи на всички нива", добави той в джамия в град Газа по време на погребението.

Здравните власти в Газа съобщават, че при удара, при който е загинал Ода, съпругата му и синът им, са загинали още най-малко трима души, а над 20 са били ранени. Ударът е разрушил горния етаж на жилищна сграда в квартал Римал в град Газа.

По-рано днес спасителните екипи претърсиха развалините в търсене на още предполагаеми жертви.

Според израелския министър-председател Бенямин Нетаняху Ода е ръководил разузнавателното подразделение на "Хамас" по време на атаките на 7 октомври 2023 г. и е бил назначен за лидер на военното крило на групировката преди седмица на мястото на предишния командир на военното крило Из ад Дин ал Хадад, който бе убит при атака на 15 май.

Източници, близки до "Хамас", заявиха, че Ода вероятно е бил последният останал жив член на висшия ръководен съвет на бригадите "Изедин ал Касам".

От началото на войната в ивицата Газа израелската армия уби десетки лидери и висши военни от "Хамас", а високопоставени държавни представители, сред които Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац, обещаха да убият или заловят всеки, за когото се твърди, че е имал роля в атаките от 7 октомври 2023 г.