Мадяр съкрати заплатата си наполовина, на нашите политици се вдигат

Новият унгарски премиер намали собствената си заплата наполовина и съкрати възнагражденията на министрите си, за да си върне доверието на обществото, съобщава "Франкфуртер Рундшау", предаде БТА.

За да "даде пример" след години на предполагаема корупция в правителството, Петер Мадяр обяви, че ще намали годишното си възнаграждение до 45,6 милиона форинта (128 040 евро), което е по-малко от половината от 93,6 милиона (263 424 евро), колкото получаваше предшественикът му Виктор Орбан.

Мадяр обясни, че намаляването на заплатите ще важи и за ръководителите на държавни предприятия, както и за членовете на надзорни и консултативни органи на държавни фирми. Според неговите изчисления мерките биха могли да спестят около 139,91 млн. евро през текущия законодателен мандат. Освен това министрите му ще установят, че разходите им за гориво, настаняване и персонал ще бъдат ограничени до 7 милиона форинта (19 712 евро) на месец, заяви Мадяр.

Контрастът с България и инициативата за замразяване на депутатските заплати

Подобни стъпки за ограничаване на държавните разходи намират силен отзвук и у нас. Основните депутатски заплати в България продължават да се изчисляват на базата на средната заплата в обществения сектор, което води до тяхното автоматично тримесечно актуализиране нагоре. Основната депутатска заплата вече е 4236 евро. По действащите финансови правила на парламента депутатите получават основно месечно възнаграждение, равно на три средномесечни заплати в обществения сектор за последния месец от всяко тримесечие.

Председателят на НС Михаела Доцова получава с 55% по-висока заплата от основната депутатска, което е около 6566 евро. Толкова е и основното месечно възнаграждение на министър-председателя Румен Радев. Министрите получават колкото председателите на парламентарни комисии, т.е. с 35% повече от основната депутатска заплата или около 5719 евро след последните данни на НСИ.

"24 часа" пое инициатива, която призовава народните представители да замразят заплатите си и да се откажат от автоматичното им увеличаване, особено в периоди на икономически предизвикателства, висока инфлация или политическа нестабилност. Целта на кампанията е да стимулира българските държавници да проявят морал и да дадат личен пример, подобно на действията на Мадяр в Унгария, за да се намали дистанцията между политическия елит и гражданите.

"Всеки ден от шкафовете излизат скелети – не само скелети, а понякога цели гробища – във всяко министерство", отбеляза Мадяр по повод завареното наследство в Будапеща. "Имахме подозрения и все още ги имаме, но мисля, че ситуацията е по-лоша от всяко едно от нашите предположения".

Партията му ТИСА внесе предложение за конституционна промяна, за да ограничи броя на мандатите на ръководителите на правителството. Петер Мадяр подчерта пред парламента, че властта, било то местна или национална, не трябва да трае вечно. Неограничената власт, каза той, в крайна сметка губи сдържаността си във всяка демократична система и в даден момент вече няма разлика между държавата, партията и личните интереси на даден лидер. "Ето защо мандатът на министър-председателя трябва да бъде ограничен до осем години", аргументира се той, съобщи "Будапест Таймс".

Предложената конституционна промяна съдържа също така клауза, която забранява преизбирането на лица, които вече са били начело на правителството в продължение на осем години. Партията определи тази стъпка като "съществена" за възстановяването на върховенството на закона и като мярка, чрез която да се предотврати политическото завръщане на Орбан, превърнал страната в "Петриева паничка на нелиберализма".

Мадяр обяви още че правителството няма да почива това лято. "Искаме Комисията да одобри програми, които наистина помагат на унгарските граждани", каза той, като посочи проекти в областта на транспорта и енергетиката, както и усилията за стартиране на мащабна програма за строителство на жилища под наем. Той добави, че трябва да бъдат създадени необходимите структури и правна рамка, което означава, че "никой в правителството или в министерствата няма да отиде на почивка това лято".

"На карта е заложена огромна сума пари; това са парите на унгарския народ. Нашата цел е да си осигурим всички 10,4 млрд. евро от фондовете за възстановяване", каза Мадяр.

В речта си в парламента премиерът завърши с послание, което остава актуално за политическата реалност както в Унгария, така и в България: "Никой не бива да влиза в политиката или да остава в тази зала, ако иска да се обогати от това."