Арестуваха двама в Атина за търговия с наркотици за над 420 000 евро

Двама мъже бяха арестувани в Атина по обвинения за търговия с наркотици, чиято стойност на улицата възлиза на над 420 000 евро, както и за незаконно притежание на оръжие, съобщи днес гръцката полиция, цитирана от "Катимерини".

Според полицейското изявление арестите са извършени в понеделник след получен сигнал, отбелязва гръцкото издание. При акция в дома на 25-годишен заподозрян служителите на реда са открили и иззели 75 килограма марихуана, 750 грама кокаин, пистолет, мачете и четири прецизни електронни везни.

По случая е задържан и 20-годишен мъж, за когото се предполага, че е получил един килограм марихуана от първия заподозрян, пише БТА.

Полицията посочва, че двамата арестувани са чуждестранни граждани, които и преди са били замесвани в случаи, свързани с наркотици и други престъпления. Националността им не се уточнява.