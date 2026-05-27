ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Залезът на Орбан и изгряването на Европа

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22928837 www.24chasa.bg

Арестуваха двама в Атина за търговия с наркотици за над 420 000 евро

1096
Атина Снимка: Пиксабей

Двама мъже бяха арестувани в Атина по обвинения за търговия с наркотици, чиято стойност на улицата възлиза на над 420 000 евро, както и за незаконно притежание на оръжие, съобщи днес гръцката полиция, цитирана от "Катимерини".

Според полицейското изявление арестите са извършени в понеделник след получен сигнал, отбелязва гръцкото издание. При акция в дома на 25-годишен заподозрян служителите на реда са открили и иззели 75 килограма марихуана, 750 грама кокаин, пистолет, мачете и четири прецизни електронни везни.

По случая е задържан и 20-годишен мъж, за когото се предполага, че е получил един килограм марихуана от първия заподозрян, пише БТА.

Полицията посочва, че двамата арестувани са чуждестранни граждани, които и преди са били замесвани в случаи, свързани с наркотици и други престъпления. Националността им не се уточнява.

 

Атина

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Васил Караиванов: Основните неща в света са отбрана, AI и технологичен трансфер. И трите ги имаме в "София Тех Парк" (Подкаст)