ООН: Вълната от горещини в Европа е жестоко напомняне за климатичните промени

Вълната от жега, която в момента е обхванала част от Европа, е „жестоко напомняне“ за последиците от климатичните промени, каза Саймън Стийл, изпълнителен секретар на Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата.

„Тази последна вълна от жега в Европа е жестоко напомняне за ескалиращите последици от климатичната криза – както за хората, така и за икономиката. Основният виновник е световната зависимост от изгарянето на въглища, нефт и газ, както и от унищожаването на горите“, посочва той в декларация, получена от АФП.

„Много части на света също са силно засегнати, като например Индия и други региони в Азия. Научните данни ясно показват, че предизвиканите от човека климатични промени правят тези вълни от жега все по-чести и екстремни“, посочва Стийл.

Под въздействието на продължителната гореща вълна във Франция са регистрирани температури, които са безпрецедентни за този период на годината. Френската национална метеорологична служба отбеляза във вторник нов месечен рекорд в цялата страна, като националният индекс за температурата регистрира 24,8 градуса по Целзий, припомня БТА.

Великобритания също отбеляза нов рекорд за най-горещ ден, регистриран през месец май.

В Индия продължава горещата вълна с температура от 47,4 градуса по Целзий, отчетена вчера в Банда – град в северната част на щата Утар Прадеш, като правителството призова за пестене на водата.

Саймън Стийл подчерта, че войната в Близкия изток илюстрира също „прекомерните разходи, свързани със зависимостта от вноса на изкопаеми горива“, докато „решенията са също толкова ясни: по-бърз преход към чиста енергия“.