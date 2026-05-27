Тръмп изтегля изтребители, кораби и всички американски подводници от Стария континент (Обзор)

Еврокомисар иска ЕС да се откаже от скъпите и сложни оръжия

Доналд Тръмп е готов да съкрати арсенала от американски изтребители, военни кораби и подводници, запазени за съюзниците от НАТО, в случай на военна криза в Европа.

Членовете на алианса са били хванати неподготвени от решението на американския президент, след като новината за него била разкрита от пратеник на Пентагона миналата седмица по време на секретен брифинг в Брюксел.

Военните самолети на САЩ за НАТО ще бъдат съкратени с една трета, а военноморските сили ще изтеглят определен брой разрушители от резерва на алианса. Вашингтон ще прибере и всичките си подводници, обявил пратеникът Александър Велес-Грийн от името на министъра на отбраната Пийт Хегсет, пишат “Шпигел” и Ройтерс.

Велес-Грийн подчертал, че САЩ са готови да сътрудничат тясно само със съюзници, които действат бързо, за да запълнят празнините, оставени от оттеглянето на американските войски. Вашингтон очаква да разбере кои ще са тези страни на конференция през юни. Някои от присъстващите на тайната среща в Брюксел са приели думите на пратеника като ултиматум, пише “Шпигел”.

Съкращенията ще подкопаят така наречения Модел на силите на НАТО. Това е рамката на алианса за защита на Европа, изготвена през 2022 г. след руската инвазия в Украйна. В плана се посочва точно кои войски, самолети, кораби и оръжия всяка държава членка трябва да предаде на върховния главнокомандващ на НАТО, ако на континента избухне война.

САЩ дават приблизително 62% от общите разходи за отбрана в НАТО с годишен военен бюджет от около 980 млрд. долара. Тръмп отдавна критикува европейските съюзници, че не харчат достатъчно за собствените си армии и че не допринасят с всички усилия за поемане на разходите за алианса. По-рано този месец Пентагонът обяви, че ще изтегли 5 хил. войници от Германия през следващите шест до дванадесет месеца.

На свой ред европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс призова страните от ЕС да се откажат от производството на сложни и скъпи оръжия и да се насочат към изработката на по-обикновени, за да се продават по-лесно. По думите му Европа изостава в сглобяването на ракети в сравнение с Русия и Украйна, защото компаниите на континента са се съсредоточили върху скъп и сложен арсенал, който е труден за по-мащабно производство.

Според него Европа трябва да се поучи от Украйна и да се насочи към по-евтини системи, които могат да се произвеждат бързо и в големи количества. Той даде пример с крилати ракети, заявявайки, че Киев е започнал да произвежда собствена ракета “Фламинго” и е готов да произведе около 700 тази година, в сравнение с по-малко от 300 такива оръжия, произведени в ЕС.

Кубилюс обясни, че Украйна може да си купи европейски оръжия с пари от новия заем за 90 млрд. евро. С тези средства производителите в Европа ще направят нови оръжия или ще увеличат редовното си производство.