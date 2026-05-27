Сценарист на "Симпсън", предсказал президенството на Тръмп: Кандидатирам се през 2028 г.

Сценаристът на „Семейство Симпсън", който „предсказа" президентството на Доналд Тръмп, обяви, че ще се кандидатира за президент на САЩ през 2028 г.

"Е, защо пък не", каза Дан Грийни, който е написал няколко епизода на обичаната анимационна поредица, включително един, който допринесе за репутацията на шоуто, че предсказва бъдещето.

Става дума за известния епизод Bart To The Future, в който Лиса става президент на Съединените щати. В епизода, излъчен цели 16 години преди президентството на Доналд Тръмп, тя казва на своя съветник: „Както знаете, наследихме сериозна бюджетна криза от президента Тръмп". А сега самият Грийни изглежда е решил да последва стъпките му.

В публикувано в инстаграм видео четирикратният носител на награда „Еми" е облечен като магьосник и се определя като „самопровъзгласил се пророк", преди да изброи политическите проблеми на Америка.

„Тръмп, Ванс, милиардерите, кариеристите и страхливците и в двете партии обърнаха гръб на [САЩ]", казва той. „За тях има пари, власт и сигурност, но не и за вас."

След това продължава: „В Америка правителството трябва да работи за всички. Демокрация за всички, отговорност за всички, просперитет за всички. Трябва да възстановим това. С удоволствие бих помогнал, но не съм адвокат. Аз съм просто самопровъзгласил се пророк... който е учил право, завършил е, издържал е адвокатския изпит... Чакайте! Аз съм адвокат!"

След това той сваля костюма на магьосник и се появява с официален костюм, готов за Белия дом.

„Майната му, мога да бъда политик", възкликва той. „Кандидатирам се за президент. Моята платформа: Америка за всички. Да го направим."

Според публикациите му в инстаграм, комедийният сценарист подкрепя универсално здравеопазване и връщане към моралните ценности. Според прессъобщение от кампанията на Грийни: „Неговата платформа включва възстановяване на демократичните норми наред с прогресивни политики като универсално здравеопазване и Зеления нов курс, обединени под основната идея за изграждане на Америка, която работи за всички."

И по-странни неща са се случвали...

Междувременно Брус Спрингстийн разкритикува Доналд Тръмп в предаването на Стъвън Колберт, а Пол Маккартни изпрати Колберт с послание, докато Тръмп отправи остри критики към водещия, пише Euronews.

Според действащото законодателство Тръмп не може да се кандидатира за трети мандат. Никой президент няма право да управлява повече от два мандата. Въпреки това Тръмп неведнъж е намеквал за нова кандидатура, като миналата година заяви, че не изключва тази възможност и че „би се радвал да го направи".

Организацията Trump Organization вече продава червени шапки с надпис „Тръмп 2028" което изглежда като подкрепа за евентуална нова кандидатура. Ай, карамба!

Следващите президентски избори в САЩ ще се проведат на 7 ноември 2028 г.