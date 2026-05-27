Тръмп: Иран не може да има ядрено оръжие, правя го за целия свят (Видео)

Хората разбират, че Иран не може да притежава ядрено оръжие. Правя това за целия свят, не само за нас. Това заяви американският президент Доналд Тръмп във видео, споделено от Държавният департамент на САЩ в "Екс".

По-рано днес в интервю за "Пи Би Ес" Тръмп заяви, че Иран няма да получи облекчаване на санкциите, наложени му от САЩ, в замяна на отказ от високообогатения си уран. Коментарът му идва на фона на продължаващите дипломатически усилия между Вашингтон и Техеран за прекратяване на конфликта, който разтърсва Близкия изток през последните три месеца.

„Не, не, изобщо не. Няма да има облекчаване на санкциите", каза Тръмп, след като беше попитан дали настоящото споразумение предвижда Иран да се откаже от високообогатения уран срещу смекчаване на санкциите.

Санкциите срещу Иран бяха значително затегнати по време на първия мандат на Тръмп, след като през 2018 г. САЩ едностранно се оттеглиха от ядреното споразумение с Техеран. Ограниченията засегнаха иранския петролен износ, банковия сектор и достъпа на страната до международните финансови пазари. Според Вашингтон целта е да бъде ограничена ядрената програма на Иран и финансирането на подкрепяни от Техеран въоръжени групировки в Близкия изток.

„Те ще се откажат от високообогатения си уран не заради санкции. Не, не, изобщо не", подчерта американският президент.

Междувременно американският президент е провел разговори и с представители на няколко арабски държави, сред които Саудитска Арабия, Йордания и Египет. Според него за тези страни трябва да бъде задължително да се присъединят към договореностите, постигнати в края на първия му мандат, които нормализираха отношенията между Израел и няколко арабски държави.

На въпрос защо саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман би се присъединил към споразуменията без ясен път към палестинска държава, Тръмп отговори: „Защото това е страхотно за Саудитска Арабия. Страхотно е за Саудитска Арабия."

Конфликтът между Израел и Иран ескалира през последните месеци след серия от взаимни удари, атаки срещу военни обекти и напрежение около иранската ядрена програма. Вашингтон и Техеран водят непреки преговори с посредничеството на регионални държави, докато международната общност се опитва да предотврати по-мащабна война в Близкия изток.