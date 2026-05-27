Радев от Париж: И досега помагаме на Украйна, но стандартът на българите ни е приоритет (Обзор)

Премиерът ни призова ЕС да смени политиката си за Киев

Отбрана и сигурност, енергетика, конкурентоспособност - това са основните сфери, в които се засилва партньорството между София и Париж. Това обяви в сряда френският президент Еманюел Макрон след срещата си с премиера Румен Радев. “Засилваме нашето партньорство и работим заедно за по-суверенна и по-обединена Европа”, отбеляза французинът след разговора с Радев в Елисейския дворец.

Преди визитата премиерът ни отбеляза, че “Франция е сред водещите партньори на България в процеса по модернизация на българската армия”. Радев съобщи, че предстоят договори за доставка на 3D радари, за доставка на ново поколение гаубици, също така и въоръжениe за модулни многофункционални патрулни кораби.

Той подчерта, че София и Париж имат общи позиции по отношение на европейската сигурност, диверсификацията на енергийните доставки и развитието на ядрената енергетика. Отбеляза и доброто сътрудничество с Франция за доставките на ядрено гориво за блок 6 на АЕЦ “Козлодуй” от “Фраматом”. Радев акцентира, че е важно да се спазят ангажиментите по доставката на 12 електрически влака, които са ключови за изпълнението на проектите по плана за възстановяване.

Една от главните теми в диалога с Макрон е била помощта на Европа за Украйна. Преди срещата Радев коментира, цитиран от БНТ: “България и до сега е оказвала подкрепа на Украйна - и военна, и политическа, и хуманитарна, и дипломатическа. Но в контекста на новата среда за сигурност ние трябва да бъдем много внимателни, особено що се отнася до военната и финансовата подкрепа от страна на България”. И допълни: “Ние тепърва ще трябва да разгледаме огромните предизвикателства пред българския бюджет, но това са теми, които от сега мога да ви кажа, че България и нашето правителство има интерес първо да гарантира стандарта на живота и сигурността на българските граждани, едва тогава можем да мислим за отделяне на пари за тази тема”.

А за край на войната посредством дипломация Радев призова Европа да е по-активна. Според премиера ЕС трябва да преоцени политиката си по отношение на войната с оглед на променящата се среда за отбрана.

На въпрос за предложената от Париж доктрина в областта на ядреното възпиране и съвместните учения, Радев обяви, че засега България няма покана да участва. Но уточни, че страната ни ще премисли всички бъдещи възможности за сътрудничество, а основен приоритет за Европа следва да бъдат дипломацията и преговорите за мир.

За кохезионната и селскостопанската политика Радев посочи, че трябва да се гарантира хранителен суверенитет на Европа, а по този въпрос страната ни ще търси подкрепата на Франция.

След Париж премиерът ни отпътува за Брюксел за дискусия с белгийския си колега Барт де Вевер. Радев ще има срещи с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антониу Коща.

