Задържа двама сирийци, нападнали трима израелци в Кипър

Трима израелци се предполага, че са били нападнати с остър предмет в кипърската столица Никозия, съобщава ДПА, позовавайки се на местни медии.

Един от пострадалите е бил ранен в ухото и е получил медицинска помощ. Според медийните информации нападението е извършено в центъра на града.

Полицията е предприела издирване и по-късно е арестувала двама заподозрени - мъже от сирийски произход, които са отведени за разпит, информира БТА.

Израелският посланик в Кипър Орен Анолик потвърди за инцидента в мрежата Екс.

Той заяви, че е "дълбоко шокиран" от атаката срещу израелски граждани, които по думите му са били нападнати "само заради очевидната си еврейска идентичност".

Анолик добави, че такъв вид антисемитско насилие досега не се е случвало в Кипър.