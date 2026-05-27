Премиерът на Черна гора: Имаме пълна подкрепа от Франция по европейския си път

Милойко Спаич Снимка; Youtube

Премиерът на Черна гора Милойко Спаич заяви, че страната му разполага с пълната политическа подкрепа на Франция и президента Еманюел Макрон в последния етап на европейската интеграция, пише БТА. 

Спаич написа това в публикация в социалната мрежа Екс след срещата си с френския президент в Париж днес, като съобщи още, че по време на "отличния разговор" с Макрон е било потвърдено и стратегическото партньорство между двете държави. Според черногорския премиер отношенията между двете държави в контекста на 20-годишнината от възстановяването на независимостта на Черна гора и установяването на дипломатически отношения с Франция "никога не са били по-добри".

По думите му подкрепата на Париж вече се материализира в конкретни проекти в ключови сектори като здравеопазване, енергетика, инфраструктура, отбрана и екология.

"Благодаря на президента Макрон за посланието, че успехът на Черна гора по европейския път дава надежда на другите. За европейска Черна гора, за обединена Европа", завършва Спаич публикацията си в Екс.

Френският президент Еманюел Макрон заяви от своя страна, че Париж развива сътрудничеството с балканската страна в стратегически сектори, включително икономиката и транспорта, като същевременно потвърди подкрепата на Франция за европейската интеграция на Черна гора и процеса на присъединяването ѝ към ЕС.

"Франция е до черногорския народ, за да го подкрепи по пътя към европейската интеграция. Ще се видим съвсем скоро в Черна гора!", заключва Макрон в Екс. 

Черна гора започна преговорите за присъединяване към ЕС през 2012 г. и се възприема като водещ кандидат в региона на Западните Балкани, припомня националната черногорска телевизия РТЦГ. Страната е заявила амбицията да стане пълноправен член до 2028 г., като вече е отворила всички преговорни глави и е затворила 14.      

 

