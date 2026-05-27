ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кечистът Мирослав Русев към свой опонент: Тази веч...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22929653 www.24chasa.bg

Тръмп: Нито една държава няма да контролира Ормузкия проток

1708
Американският президент Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Американският президент Доналд Тръмп днес заяви, че Ормузкият проток ще бъде отворен за всички и няма да бъде контролиран от нито една държава, при каквото и да е споразумение с Иран, предадоха Ройтерс и БТА. 

„Ще го наблюдаваме, но никой няма да го контролира. Това е част от преговорите, които водим”, каза Тръмп по време на среща на кабинета си.

Той подчерта също така, че САЩ не обмислят облекчаване на санкциите срещу Иран.

Тръмп заяви също, че администрацията му може да разговаря с Конгреса на САЩ за възможността за „узаконяване на федерална данъчна ваканция върху горивата“.

“Това е нещо, за което може да говорим. Нека да видим какво ще се случи през следващите една-две седмици”, добави американският президент.

Американският президент Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Васил Караиванов: Основните неща в света са отбрана, AI и технологичен трансфер. И трите ги имаме в "София Тех Парк" (Подкаст)