ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кечистът Мирослав Русев към свой опонент: Тази веч...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22929686 www.24chasa.bg

„Росатом“ отложи връщането на персонала си в иранската атомна електроцентрала „Бушер“

948
„Росатом“ отложи връщането на персонала си в иранската атомна електроцентрала „Бушер“ Снимка Архив

Руската държавна корпорация „Росатом“ реши да отмени връщането на персонала си в иранската атомна електроцентрала „Бушер“, съобщи генералният ѝ директор Алексей Лихачов, цитиран от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че „Росатом“ по-рано е евакуирала 813 души от персонала, оставяйки там само 20 души. 

Служители на „Росатом“ може да пътуват до атомната електроцентрала „Бушер“ веднага след края на конфликта между Израел и САЩ с Иран, каза днес Лихачов пред журналисти, цитиран от ТАСС.

Съществуват обаче противоречиви информации относно сроковете за неговото прекратяване и засега е решено да не се изпраща персонал, добави той. 

Лихачов отбеляза, че руският президент Владимир Путин е бил информиран за ситуацията и той е потвърдил, че решенията са правилни и трябва „да действаме, изхождайки от безопасността и защитата на нашите хора“.

Генералният директор на „Росатом“ каза още, че технологичните процеси по строителството на атомната електроцентрала „Бушер“ в Иран въпреки евакуацията на персонала напредват и производството на оборудване продължава, информира БТА. 

„В същото време бих искал още веднъж да подчертая, че от технологична гледна точка централата напредва. Произвеждаме оборудване, както реактора, така и парогенератора за втория и третия реакторен корпус - цялата тази работа напредва. Ако има нужда от закупуване на оборудване, със сигурност няма да изключим втория и третия блок от приоритетите на атомната електроцентрала „Бушер“, каза той.

Лихачов подчерта и смелостта на иранския персонал, който продължава работа по първи блок и допринася със значителен дял за икономиката на Ислямската република.

„Росатом“ отложи връщането на персонала си в иранската атомна електроцентрала „Бушер“ Снимка Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Васил Караиванов: Основните неща в света са отбрана, AI и технологичен трансфер. И трите ги имаме в "София Тех Парк" (Подкаст)