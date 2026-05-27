„Росатом“ отложи връщането на персонала си в иранската атомна електроцентрала „Бушер“

Руската държавна корпорация „Росатом“ реши да отмени връщането на персонала си в иранската атомна електроцентрала „Бушер“, съобщи генералният ѝ директор Алексей Лихачов, цитиран от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че „Росатом“ по-рано е евакуирала 813 души от персонала, оставяйки там само 20 души.

Служители на „Росатом“ може да пътуват до атомната електроцентрала „Бушер“ веднага след края на конфликта между Израел и САЩ с Иран, каза днес Лихачов пред журналисти, цитиран от ТАСС.

Съществуват обаче противоречиви информации относно сроковете за неговото прекратяване и засега е решено да не се изпраща персонал, добави той.

Лихачов отбеляза, че руският президент Владимир Путин е бил информиран за ситуацията и той е потвърдил, че решенията са правилни и трябва „да действаме, изхождайки от безопасността и защитата на нашите хора“.

Генералният директор на „Росатом“ каза още, че технологичните процеси по строителството на атомната електроцентрала „Бушер“ в Иран въпреки евакуацията на персонала напредват и производството на оборудване продължава, информира БТА.

„В същото време бих искал още веднъж да подчертая, че от технологична гледна точка централата напредва. Произвеждаме оборудване, както реактора, така и парогенератора за втория и третия реакторен корпус - цялата тази работа напредва. Ако има нужда от закупуване на оборудване, със сигурност няма да изключим втория и третия блок от приоритетите на атомната електроцентрала „Бушер“, каза той.

Лихачов подчерта и смелостта на иранския персонал, който продължава работа по първи блок и допринася със значителен дял за икономиката на Ислямската република.