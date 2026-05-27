ООН алармира за убийства в Газа от Израел близо до линията на примирие

Около една трета от жителите на ивицата Газа, убити от Израел след сключването на примирието през октомври миналата година, са извършени в райони близо до линията на примирие между военните и палестинското ислямистко движение „Хамас“, което поражда опасения, че военните може да стрелят по цивилни само защото се приближават до района, съобщи Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека, цитирана от Ройтерс и БТА.

Агенцията отбелязва, че данните на ООН включват 453 потвърдени убийства от прекратяването на огъня до 5 февруари. От тях 152 палестинци - включително 102 мъже, 15 жени, 24 момчета и 11 момичета - са били в близост до линията, се казва в съобщението.

Израел е демаркирал границата си на примирие с „Хамас“ с „жълта линия“, маркирана на земята с раздалечени бетонни блокове. Израелските войски остават разположени на изток, като „Хамас“ контролира крайбрежната ивица земя.

„Наличната информация поражда сериозни опасения, че израелската армия стреля по предполагаеми цивилни и ги убива само въз основа на близостта им до така наречената жълта линия, което би се равнявало на незаконни убийства и следователно на военни престъпления“, заяви Аджит Сунгай, ръководител на Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека в окупираната палестинска територия. Той нарече тази тенденция тревожна.

„Изглежда, че цивилните не са представлявали риск за живота на израелските военни, включително някои случаи, в които вероятно са били простреляни, докато са извършвали ежедневни дейности или са се приближавали или са пресичали така наречената жълта линия на Израел“, отбеляза служителят. Местоположението на границата „често не е било ясно за палестинците“, добави той.

Израелските военни, които твърдят, че откриването на огън в близост до линията цели пресичането на заплахата от екстремисти, не са коментирали още тези твърдения.